Понад половину українців виступають за заборону УПЦ МП
- Автор:
- Олег Панфілович
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Синодальний інформаційно-просвітницький відділ УПЦ
54% українців вважають, що Українську православну церкву московського патріархату необхідно заборонити.
Про це свідчать результати опитування, проведеного Київським міжнародним інститутом соціології (КМІС).
78% українців вважають, що держава у той чи інший спосіб має втрутитися в діяльність УПЦ (МП). Зокрема, серед них 54% вважають, що ця церква має бути повністю заборонена в Україні. Ще 24% виступають за дещо «мʼякший» підхід, який не передбачає повної заборони, але передбачає встановлення державного контролю та нагляду.
Лише 12% респондентів вважають, що нічого не варто робити і не варто втручатися у справи УПЦ (МП), а розслідувати лише окремі можливі випадки правопорушень.
- 1 грудня президент Володимир Зеленський заявив, що Рада національної безпеки та оборони України доручила уряду внести на розгляд Верховної Ради законопроєкт щодо заборони діяльності в Україні релігійних організацій, афілійованих із росією.
- 9 грудня комітет Верховної Ради рекомендував ухвалити законопроєкт, який забороняє діяльність в Україні релігійних організацій, афілійованих із росією.
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