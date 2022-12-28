Збиття літака МАУ: країни, чиї громадяни загинули в авіакатастрофі, вимагають від Ірану погодитися на арбітраж

Новини

Канада, Швеція, Україна та Велика Британія вимагають від Ірану погодитися на арбітражний розгляд спору про збиття літака рейсу МАУ над Тегераном. Тоді загинули 176 людей.

Про це пише пресслужба МЗС.

Там зазначили, що всі ці країни є учасницями Монреальської конвенції 1971 року. Ця конвенція вимагає від країн забороняти, запобігати та карати за правопорушення проти цивільної авіації, зокрема за незаконне та навмисне знищення повітряного судна.

«Відповідно до статті 14 Конвенції про боротьбу з незаконними актами, спрямованими проти безпеки цивільної авіації, 1971 року, ми вимагаємо, щоб Іран погодився на арбітражний розгляд спору, повʼязаного зі збиттям літака рейсу PS752 двома ракетами класу «земля — повітря», запущеними незаконно та навмисно членами підрозділу протиповітряної оборони Корпусу вартових Ісламської революції Ірану (КВІР)», — заявили країни.

Вони зазначили, що цей крок є частиною загальної стратегії, яка спрямована на забезпечення справедливості для жертв трагедії та їхніх родин.