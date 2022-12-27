Премʼєр Угорщини заявив, що війна припиниться, якщо США перестануть давати Україні зброю. Київ відповів
- Автор:
- Ангеліна Шеремет
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EU2017EE Estonian Presidency / Flickr
Премʼєр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що війна в Україні припиниться, коли США перестануть давати їй зброю та кошти.
Про це він заявив в інтервʼю угорській газеті Magyar Nemzet, яке оприлюднили 27 грудня.
«Україна може продовжувати воювати лише доти, доки Сполучені Штати підтримують її грошима та зброєю. Якщо американці хочуть миру, то мир буде», — заявив Орбан.
На цю заяву відреагувала Україна. Так, Міністерство закордонних справ заявило, що такі заяви Орбана демонструють «патологічну зневагу до України й українського народу, який протистоїть російській агресії, а також його власну політичну короткозорість».
«Угорському лідеру варто запитати самого себе, чи хоче він миру. Якщо відповідь ствердна, йому потрібно використати свої тісні зв’язки з москвою, аби та припинила агресію проти України та вивела війська», — додали в українському МЗС.
- Угорщина з початку повномасштабного вторгнення не надала Україні військову допомогу, періодично блокує виділення їй коштів у ЄС і виступає проти антиросійських санкцій. У листопаді 2022 року уряд Угорщини вирішив надати Україні $195 мільйонів фінансової допомоги.
- У листопаді Орбана сфотографували в шарфі, на якому була зображена «Велика Угорщина» — території колишнього королівства Угорщина до Першої світової війни. Зараз більшість цих територій входять до Австрії, Словаччини, Румунії, Хорватії, Сербії та України. Після Першої світової Угорщині залишили лише близько 30% територій з тих, що вона мала до початку війни. Після цього МЗС України викликав угорського посла. Сам Орбан заявив, що «футбол — поза політикою», а збірна Угорщини — це команда «всіх угорців, де б вони не жили».