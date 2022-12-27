На Тайвані збільшать термін військової служби через зростання загрози з боку Китаю

Новини

Getty Images / «Бабель»

Тайванська влада збільшує термін військової служби через зростання загрози з боку Китаю. Тепер у країні обовʼязкова служба триватиме не чотири місяці, а рік.

Про це пише Reuters.

Таке нововведення планують запровадити з 2024 року. Президент країни Цай Інвень зазначила, що Тайвань хоче миру, але повинен мати можливість захистити себе.

«Поки Тайвань достатньо сильний, він буде домом демократії та свободи в усьому світі, і він не стане полем битви», — сказала Цай на пресконференції і зазначила, що це рішення було важким.

За її словами, нинішня військова система, включаючи навчання резервістів, є неефективною та недостатньою, щоби впоратися зі зростанням військової загрози з боку Китаю.