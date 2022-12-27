На Тайвані збільшать термін військової служби через зростання загрози з боку Китаю
- Автор:
- Олексій Ярмоленко
- Дата:
-
Getty Images / «Бабель»
Тайванська влада збільшує термін військової служби через зростання загрози з боку Китаю. Тепер у країні обовʼязкова служба триватиме не чотири місяці, а рік.
Про це пише Reuters.
Таке нововведення планують запровадити з 2024 року. Президент країни Цай Інвень зазначила, що Тайвань хоче миру, але повинен мати можливість захистити себе.
«Поки Тайвань достатньо сильний, він буде домом демократії та свободи в усьому світі, і він не стане полем битви», — сказала Цай на пресконференції і зазначила, що це рішення було важким.
За її словами, нинішня військова система, включаючи навчання резервістів, є неефективною та недостатньою, щоби впоратися зі зростанням військової загрози з боку Китаю.
- Правляча Комуністична партія Китаю розглядає Тайвань — острів із населенням 24 мільйони — як частину своєї території. Пекін пообіцяв «воззʼєднати» острів з материковою частиною Китаю.
- Напруга довкола Тайваню помітно зросла у 2022 році. 3 серпня на Тайвань з офіційним одноденним візитом прибула спікер Палати представників США Ненсі Пелосі. Вона стала найвищим політиком Штатів, який відвідав Тайвань від 1997 року. Китай на знак протесту запровадив санкції проти Пелосі та розпочав чотириденні військові навчання, оточивши Тайвань. Після цих навчань він оголосив нові та заявив, що вони відтепер будуть регулярними. Тайвань заявив, що останні навчання скидалися на «репетицію захоплення острова».
- 3 вересня Білий дім офіційно оголосив про передачу Тайваню військової допомоги на $1,1 мільярда. Президент Байден заявив, що США захищатимуть Тайвань у разі нападу Китаю.