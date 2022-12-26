Тайвань зафіксував рекордну кількість китайських військових літаків у своїй зоні ППО
- Автор:
- Олег Панфілович
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До повітряного простору Тайваню протягом доби вдерся 71 літак Військово-повітряних сил Китаю.
Про це пише The Guardian.
Міністерство оборони Тайваню заявило, що 47 китайських літаків перетнули середню лінію Тайванської протоки, неофіційного кордону між двома сторонами. Офіційне центральне інформаційне агентство Тайваню заявило, що це було найбільше вторгнення китайських ВПС на сьогодні, хоча повітряну тривогу на острові не оголошували.
Серед літаків було 18 винищувачів J-16, 11 винищувачів J-1, шість винищувачів Су-30 і безпілотники. Крім того, сім кораблів ВМС Китаю було виявлено біля Тайваню вночі 26 грудня. Китай заявив, що провів «ударні навчання» у відповідь на «провокації» та «змову» між США і Тайванем.
- Правляча Комуністична партія Китаю розглядає Тайвань — острів із населенням 24 мільйони — як частину своєї території. Пекін пообіцяв «воззʼєднати» острів з материковою частиною Китаю.
- Напруга довкола Тайваню помітно зросла у 2022 році. 3 серпня на Тайвань з офіційним одноденним візитом прибула спікер Палати представників США Ненсі Пелосі. Вона стала найвищим політиком Штатів, який відвідав Тайвань від 1997 року. Китай на знак протесту запровадив санкції проти Пелосі та розпочав чотириденні військові навчання, оточивши Тайвань. Після цих навчань він оголосив нові та заявив, що вони відтепер будуть регулярними. Тайвань заявив, що останні навчання скидалися на «репетицію захоплення острова».
- 3 вересня Білий дім офіційно оголосив про передачу Тайваню військової допомоги на $1,1 мільярда. Президент Байден заявив, що США захищатимуть Тайвань у разі нападу Китаю.