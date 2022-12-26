Тайвань зафіксував рекордну кількість китайських військових літаків у своїй зоні ППО

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До повітряного простору Тайваню протягом доби вдерся 71 літак Військово-повітряних сил Китаю.

Про це пише The Guardian.

Міністерство оборони Тайваню заявило, що 47 китайських літаків перетнули середню лінію Тайванської протоки, неофіційного кордону між двома сторонами. Офіційне центральне інформаційне агентство Тайваню заявило, що це було найбільше вторгнення китайських ВПС на сьогодні, хоча повітряну тривогу на острові не оголошували.

Серед літаків було 18 винищувачів J-16, 11 винищувачів J-1, шість винищувачів Су-30 і безпілотники. Крім того, сім кораблів ВМС Китаю було виявлено біля Тайваню вночі 26 грудня. Китай заявив, що провів «ударні навчання» у відповідь на «провокації» та «змову» між США і Тайванем.