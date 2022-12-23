Компанія ByteDance підтвердила, що працівники TikTok стежили за журналістами
- Автор:
- Анна Холоднова
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Flickr / Solen Feyissa
У Китаї материнська компанія платформи TikTok визнала, що її співробітники неправомірно отримали доступ до даних двох закордонних журналістів — колишнього репортера BuzzFeed і кореспондента Financial Times.
Про це пише Reuters.
Під час внутрішнього розслідування зʼясували, що кілька співробітників ByteDance, відповідальних за моніторинг поведінки персоналу, спробували виявити джерела витоків внутрішньої інформації та документів у ЗМІ.
Працівники TikTok перевіряли IP-адреси журналістів, намагаючись дізнатися, чи перебувають вони в тому ж місці, що й співробітники соцмережі, яких підозрювали у зливах конфіденційної інформації.
Людина, обізнана у цьому питанні, повідомила Reuters, що чотирьох співробітників ByteDance, причетних до інциденту, звільнили. Двоє з них втратили роботу в Китаї, двоє — у Сполучених Штатах. Представники компанії заявили, що вживають додаткових заходів для захисту даних користувачів.
В окремому електронному листі співробітникам, із яким ознайомилося Reuters, виконавчий директор TikTok Шоу Цзи Чу зазначив, що така «неналежна поведінка зовсім не відповідає принципам нашої компанії».
У газеті Financial Times зазначили, що шпигування за репортерами, втручання в їхню роботу або залякування джерел є абсолютно неприйнятними. «Ми детальніше розслідуємо цю історію, перш ніж оголосити офіційну відповідь», — наголосили у виданні.
Прессекретар BuzzFeed News Ліззі Гремс сказала, що медіа глибоко стурбоване цим інцидентом і заявила, що він демонструє «явну зневагу до приватного життя та прав журналістів, а також користувачів TikTok».
Американський Forbes також повідомляв, що ByteDance відстежував кількох їхніх журналістів, у тому числі тих, хто раніше працював у BuzzFeed, «у рамках кампанії прихованого стеження». Директор із контенту Forbes Рендалл Лейн назвав це «прямим нападом на ідею вільної преси та її критичну роль у функціонуючій демократії».
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