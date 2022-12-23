Sky News показав, як виглядав Київ із космосу в січні та в листопаді
- Автор:
- Анна Холоднова
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Скриншот / Sky News
Британський телеканал Sky News показав, як виглядав Київ із космосу в січні та в листопаді 2022 року після початку російських обстрілів критичної інфраструктури України.
Ось так виглядав Київ на зображенні супутників NASA в січні 2022 року:
А ось так у листопаді того ж року після атак росії.
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