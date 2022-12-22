Справу нардепа Трухіна, який пропонував хабар поліцейським, передали до суду

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Кузьмін Олександр / УНІАН

Справу нардепа від «Слуги народу» Олександра Трухіна, який пропонував хабар поліцейським, передали до суду. Він хотів втекти з місця ДТП.

Про це пише пресслужба НАБУ.

«Розслідування зазначеного факту розпочато 2 лютого 2022 року генеральним прокурором за матеріалами журналістського розслідування «Української правди», — йдеться в повідомленні.

Там зазначили, що дії нардепа кваліфікували за ч. 1 ст. 369 КК України (пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі).