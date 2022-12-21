ЗМІ: Греція закрила повітряний простір для польотів до білорусі та з неї

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William Hook / Unsplash

Греція закрила повітряний простір для польотів до білорусі та у зворотному напрямку.

Про це повідомляє видання Pentapostagma з посиланням на офіційну директиву.

«Відповідно до рішення ради літакам, що експлуатуються авіаперевізниками білорусі, забороняється посадка, зліт з території Греції або проліт над її територією», — йдеться в документі. Відповідно, грецьким авіаперевізникам заборонили рухатися в повітряному просторі білорусі.

Це рішення ухвалили на тлі зростання побоювань щодо участі білорусі у війні в Україні та очікування серйозних заяв режиму лукашенка.