СБУ прийшла з обшуками до УПЦ московського патріархату на Сумщині

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Служба безпеки України прийшла з обшуками до Софронієво-Молченського чоловічого монастиря УПЦ московського патріархату. СБУ пояснила свої дії контррозвідувальними заходами та протидією підривній діяльності російських спецслужб.

«Враховуючи збройну агресію рф, ці заходи проводяться, зокрема, щоб унеможливити використання релігійних громад як осередку «русского мира» й убезпечити населення від провокацій та терористичних актів», — заявили в СБУ.

Правоохоронці оглядають територію, приміщення та перевіряють служителів на проросійську діяльність і зв’язки з окупантами.