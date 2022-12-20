Reuters: Всередині російської влади є сумніви щодо можливості армії рф провести новий наступ

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Російська влада сумнівається ві можливості своїх військ провести новий наступ.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на чиновника Державного департаменту США.

«Звичайно, є ті хто, я думаю, хотів би продовжити наступальні операції в Україні. Є й інші, які мають реальні сумніви щодо здатності росії в реальності зробити це», — сказав представник Держдепу на умовах анонімності.

За словами чиновника, росія відчуває «значний» брак боєприпасів, що створює серйозну проблему на фронті, а мобілізовані росіяни не стали «згуртованими» підрозділами. Це, на його думку, накладає обмеження на плани окупантів.