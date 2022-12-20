Україна готує офіційні кроки для виключення росії з Радбезу ООН

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Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив на онлайн-брифінгу, що Україна готує офіційні кроки, щоб довести незаконне перебування росії в Раді безпеки ООН і домогтися її виключення.

За його словами, рф є членом Радбезу без належних юридичних підстав, а потрапила вона туди завдяки «відверто шахрайській схемі», яку рф здійснила 31 рік тому. «Україна зараз готується до офіційних кроків, які доведуть незаконне перебування росії в Радбезі ООН і запустять політичний процес, який має призвети до позбавлення її цього місця», — сказав Кулеба.

Міністр також звинуватив ООН у бездіяльності щодо відправки в Україну місії для вивчення російських атак дронами іранського виробництва. Він нагадав, що Україна і союзники звернулися з відповідним запитом ще на початку застосування росією цих дронів, але зрештою Секретаріат ООН проінформував про неможливість відвідати Україну в узгоджені терміни. Україна вимагатиме пояснень.