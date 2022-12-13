Маск втратив статус найбагатшої людини світу
- Автор:
- Олег Панфілович
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Засновник Tesla і SpaceX, а також власник Twitter Ілон Маск більше не є найбагатшою людиною світу.
Про це свідчать дані Forbes і Bloomberg.
Статки Маска зменшилися через те, що його частка в Tesla впала майже вдвічі — до 14%. За даними Forbes, його статки тепер становлять приблизно $178 мільярдів. У списку головних багатіїв світу засновника Tesla обійшов власник холдингу LVMH (Louis Vuitton Moët Hennessy) Бернар Арно. Йому належать активи на $188 мільярдів.
- 28 вересня 2021 року Маск посів першу сходинку у списку найбагатших людей за версією Forbes і Bloomberg. Він став третьою людиною в історії (після Джеффа Безоса і Бернара Арно), чий статок у цьому рейтингу перевищив $200 мільярдів.
- Рейтинги Forbes і Bloomberg оновлюються в реальному часі на основі вартості акцій найбільших компаній. Маск за 2021 рік кілька разів виходив на перше місце, випереджаючи Безоса й Арно. У квітні він за тиждень розбагатів майже на $13 мільярдів на зростанні акцій Tesla, але вже в кінці місяця втратив позицію лідера після новин про смертельне ДТП із Tesla на автопілоті.