У зону ППО Тайваню за добу залетіла рекордна кількість китайських винищувачів

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Asia Times

Китай відправив 18 ядерних бомбардувальників H-6 у зону протиповітряної оборони Тайваню.

Про це повідомляє CNN.

За даними Міністерства оборони Тайваню, 18 бомбардувальників були частиною групи з 21 китайського військового літака, відправленого у південно-західну ідентифікаційну зону протиповітряної оборони Тайваню – буфер повітряного простору, який зазвичай називають Air Defense Identification Zone (ADIZ).

Міноборони острова заявило, що стежило за ситуацією та використовувало власні винищувачі, а також наземні ракетні системи для відстеження китайських літаків.

Це найбільша кількість вильотів H-6 за 24 години з тих пір, як у 2020 році Тайбей почав публікувати щоденні дані про прольоти китайських винищувачів.