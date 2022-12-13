У зону ППО Тайваню за добу залетіла рекордна кількість китайських винищувачів
- Автор:
- Анна Холоднова
- Дата:
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Asia Times
Китай відправив 18 ядерних бомбардувальників H-6 у зону протиповітряної оборони Тайваню.
Про це повідомляє CNN.
За даними Міністерства оборони Тайваню, 18 бомбардувальників були частиною групи з 21 китайського військового літака, відправленого у південно-західну ідентифікаційну зону протиповітряної оборони Тайваню – буфер повітряного простору, який зазвичай називають Air Defense Identification Zone (ADIZ).
Міноборони острова заявило, що стежило за ситуацією та використовувало власні винищувачі, а також наземні ракетні системи для відстеження китайських літаків.
Це найбільша кількість вильотів H-6 за 24 години з тих пір, як у 2020 році Тайбей почав публікувати щоденні дані про прольоти китайських винищувачів.
- Правляча Комуністична партія Китаю розглядає Тайвань – острів із населенням 24 мільйони – як частину своєї території. Пекін пообіцяв «возз’єднати» острів з материковою частиною Китаю.
- Напруга навколо Тайваню помітно зросла у 2022 році 3 серпня на Тайвань з офіційним одноденним візитом прибула речниця Палати представників Ненсі Пелосі. Вона стала найвищим політиком Штатів, який відвідав Тайвань від 1997 року. Китай на знак протесту запровадив санкції проти Пелосі та розпочав чотириденні військові навчання, оточивши Тайвань. Після цих навчань він оголосив нові та заявив, що вони відтепер будуть «регулярними». Тайвань заявив, що останні навчання скидалися на «репетицію захоплення острова».
- 3 вересня Білий дім офіційно оголосив про передачу Тайваню військової допомоги на $1,1 мільярда. Президент Байден заявив, що США захищатимуть Тайвань у разі нападу Китаю.