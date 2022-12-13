Комітет Ради рекомендує парламенту ухвалити законопроєкт про ліквідацію Окружного адмінсуду Києва
- Автор:
- Олексій Ярмоленко
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Пресслужба Окружного адміністративного суду Києва
Комітет Верховної Ради з питань правової політики підтримав законопроєкти, які передбачають ліквідацію Окружного адмінсуду Києва. Члени комітету рекомендують парламенту ухвалити документи одразу в цілому.
Про це у своєму Facebook написав нардеп від «Слуги народу», член комітету Роман Бабій.
«Щойно розглянули на комітеті законопроекти, присвячені ліквідації Окружного адміністративного суду Києва та утворенню Київського міського окружного адміністративного суду — № 5369 та 5370. Більшістю голосів рекомендували прийняти їх у першому читанні та в цілому. Очікуємо розгляду в залі найближчим часом», — зазначив він.
Також Бабій повідомив, що комітет рекомендує призначити нардепа Максима Дирдина постійним представником Верховної Ради у Конституційному Суді України.
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- Національне антикорупційне бюро України підозрює главу Окружного адмінсуду Вовка та інших суддів ОАСК — Аблова, Погрібніченка, Келеберду, Огурцова, Качура і Саніна — у корупції та спробах захопити державну владу. 17 липня 2020 року НАБУ представило запис розмов Вовка і суддів ОАСК, згодом оприлюднили нові записи. Того ж дня працівники НАБУ провели обшуки в суді, після чого Вовку та його заступнику Євгену Аблову повідомили про підозру. Справа наразі перебуває на розгляді в суді.