Комітет Ради рекомендує парламенту ухвалити законопроєкт про ліквідацію Окружного адмінсуду Києва

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Пресслужба Окружного адміністративного суду Києва

Комітет Верховної Ради з питань правової політики підтримав законопроєкти, які передбачають ліквідацію Окружного адмінсуду Києва. Члени комітету рекомендують парламенту ухвалити документи одразу в цілому.

Про це у своєму Facebook написав нардеп від «Слуги народу», член комітету Роман Бабій.

«Щойно розглянули на комітеті законопроекти, присвячені ліквідації Окружного адміністративного суду Києва та утворенню Київського міського окружного адміністративного суду — № 5369 та 5370. Більшістю голосів рекомендували прийняти їх у першому читанні та в цілому. Очікуємо розгляду в залі найближчим часом», — зазначив він.

Також Бабій повідомив, що комітет рекомендує призначити нардепа Максима Дирдина постійним представником Верховної Ради у Конституційному Суді України.