Повітряні сили США успішно випробували прототип гіперзвукової ракети
- Автор:
- Олег Панфілович
- Дата:
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U.S. Air Force
Військово-повітряні сили США успішно випробували прототип гіперзвукової ракети AGM-183A від компанії Lockheed Martin.
Про це йдеться в повідомленні компанії.
Запуск здійснив бомбардувальник B-52H Stratofortress із 419 льотно-випробувальної ескадрильї в Каліфорнії.
«Це випробування було першим запуском повноцінного прототипу оперативної ракети. Попередні тестові запуски стосувалися доведення продуктивності прискорювача. Після відокремлення від літака ракета ARRW досягла гіперзвукової швидкості, яка в понад пʼять разів перевищує швидкість звуку, повністю виконала політ і детонувала в заданій зоні», — йдеться в повідомленні.
Ракета AGM-183A ARRW (Air-Launched Rapid Response Weapon) — це перспективна гіперзвукова крилата ракета з твердопаливним прискорювачем і керованим бойовим блоком. Вона повинна розігнати гіперзвукову зброю до заданої швидкості (вище М5 або понад 6 120 км/год) і обходити системи стеження противника за рахунок особливої маневреності.
- У травні цього року Військово-повітряні сили США успішно випробували гіперзвукову ракету AGM-183A від компанії Lockheed Martin. Під час випробувань ракета досягла швидкості, що впʼятеро вища за швидкість звуку (понад 6 000 км/год).
- У січні 2022 року про успішний тест гіперзвукової ракети заявила КНДР. Росія про успішні випробування подібної зброї заявляла в грудні 2021 року. Тоді ж у рф заявили, що поставили на бойове чергування ракетну систему С-550.