«Ввели в оману Держдеп США»: очільник ОАСК Вовк відреагував на введені проти нього американські санкції
- Автор:
- Олексій Ярмоленко
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Сніжана Хромець / Артем Марков / «Бабель»
Голова Окружного адмінсуду Києва Павло Вовк відреагував на введені проти нього американські санкції. Він заявив, що Держдепартамент США ввели в оману.
Про це він написав у своєму Facebook.
Вовк називає це «логічним завершенням» багаторічної кампанії, спрямованої на отримання певними міжнародними структурами контролю над судової владою України».
«А після початку слухання у ВАКС справи про так зване захоплення влади та розуміння замовниками повної її безперспективності щось подібне варто було очікувати. Відсутність будь-яких досягнень, крім дешевого піару, очевидно, і змусило ініціаторів кампанії вдатися до останнього шансу — звернення з кляузами до Вашингтону. Ці люди, намагаючись уникнути відповідальності за безрезультатно витрачені час і гроші та користуючись своїми звʼязками, ввели в оману Держдепартамент США», — зазначив Вовк.
Він наголосив, що якось «переживе» неможливість поїхати до США і планує залишатися в Україні.
- 9 грудня Державний департамент США запровадив санкції проти очільника Окружного адмінсуду Києва Павла Вовка та двох його найближчих родичів — «через вимагання хабарів в обмін на втручання в судові та інші державні процеси».
- Національне антикорупційне бюро України підозрює главу Окружного адмінсуду Вовка та інших суддів ОАСК — Аблова, Погрібніченка, Келеберду, Огурцова, Качура і Саніна — у корупції та спробах захопити державну владу. 17 липня 2020 року НАБУ представило запис розмов Вовка і суддів ОАСК, згодом оприлюднили нові записи. Того ж дня працівники НАБУ провели обшуки в суді, після чого Вовку та його заступнику Євгену Аблову повідомили про підозру. Справа наразі перебуває на розгляді в суді.