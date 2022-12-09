США запровадили санкції проти голови Окружного адмінсуду Києва Павла Вовка

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Юлія Вебер / «Бабель»

Державний департамент США запровадив санкції проти очільника Окружного адмінсуду Києва Павла Вовка та двох його найближчих родичів — «через вимагання хабарів в обмін на втручання в судові та інші державні процеси».

Про це Держдеп оголосив 9 грудня.

Національне антикорупційне бюро України підозрює главу Окружного адмінсуду Вовка та інших суддів ОАСК — Аблова, Погрібніченка, Келеберду, Огурцова, Качура і Саніна — у корупції та спробах захопити державну владу. 17 липня 2020 року НАБУ представило запис розмов Вовка і суддів ОАСК, згодом оприлюднили нові записи. Того ж дня працівники НАБУ провели обшуки в суді, після чого Вовку та його заступнику Євгену Аблову повідомили про підозру. Справа наразі перебуває на розгляді в суді.