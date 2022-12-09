Bloomberg: Премʼєр Індії відмовився від щорічного саміту з путіним через його погрози застосувати ядерну зброю в Україні

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Премʼєр-міністр Індії Нарендра Моді не буде проводити щорічний особистий саміт із путіним після того, як той погрожував застосувати ядерну зброю у війні в Україні.

Про це пише Bloomberg із посиланням на джерела, які обізнані в цьому питанні.

Пізніше те, що зустрічі путіна та Моді не буде, підтвердив речник кремля пєсков. Це лише вдруге від 2000 року, коли лідери Індії та росії не зустрічалися віч-на-віч. Саміт, який зазвичай проходив у грудні, скасовували лише один раз — у 2020 році в розпал пандемії.

Відносини між Індією та росією залишаються міцними, але розголос про дружбу на даний момент може бути невигідним для Моді, сказав Bloomberg високопоставлений чиновник.

Видання пише, що рішення Індії було зрозуміло на регіональному саміті, який відбувся ще у вересні в Узбекистані, коли Моді закликав путіна шукати миру в Україні. Публічно кремль подавав Індію як ключову країну, яка не приєдналася до міжнародної критики щодо вторгнення в Україну та наполягала на активізації торгівлі, оскільки санкції перекрили потоки зі США та Європою. Наразі ж уряд Моді намагається балансувати між росією — ключовим постачальником зброї та дешевих енергоносіїв, і США та їхніми союзниками, які запровадили санкції та обмежили ціни на російську нафту.