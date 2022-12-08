СБУ знайшла в єпархіях УПЦ МП російські паспорти та прапор «новоросії»
- Автор:
- Ангеліна Шеремет
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Служба безпеки завершила обшуки на обʼєктах Української православної церкви московського патріархату, які розташовані в Херсонській, Черкаській, Житомирській та Волинській областях.
Про це СБУ повідомила 8 грудня.
Так, на території єпархії у Херсоні знайшли російські паспорти, прокремлівську літературу, «документи» окупаційних адміністрацій та прапори «л/днр». На території собору співробітники СБУ виявили колекцію ікон, які росіяни викрали з будинку почесного консулу Литви під час окупації Херсону, а також перепустки, які були виписані на імʼя «федерального радника військово-цивільної адміністрації рф» і російські паспорти місцевих священників (вони їх отримали під час окупації).
У Красногірському Свято-Покровському жіночому монастирі Черкаської області виявили прапор «новоросії» та бібліотеку з пропагандистською літературою російських авторів.
На території чоловічого монастиря Овруцько-Коростенської єпархії та скиту в Житомирській області викрили колишніх кримінальників, які підтримують звʼязок з абонентами рф. Наразі ці контакти перевіряє СБУ.
У ще одному монастирі Житомирщини знайшли людину, яка з 2020 року перебуває в загальнодержавному розшуку як безвісти зникла.
Під час огляду приміщень Свято-Миколаївського Милецького монастиря знайшли тексти молитов за росію та російські «підручники», у яких вихваляють кремлівський режим.
- У кінці листопада СБУ провела низку обшуків у храмах, монастирях і лаврах УПЦ МП, зокрема в Києво-Печерській. Серія обшуків почалася після скандалу через молебень у Києво-Печерській лаврі, під час якого парафіяни співали пісню «Звон плывет, плывет над Россиею, пробуждается Матушка-Русь». Священнику за це повідомили про підозру.
- Згодом СБУ провела обшуки в монастирях на Закарпатті, у Мукачівській єпархії, в Івано-Франківській єпархії, у Почаївській духовній семінарії та в Тернопільській єпархії. Під час обшуків знайшли численні докази проросійської пропаганди та ймовірної співпраці представників УПЦ МП з росією.
- 1 грудня президент Володимир Зеленський заявив, що Рада національної безпеки та оборони України доручила уряду внести на розгляд Верховної Ради законопроєкт щодо заборони діяльності в Україні релігійних організацій, афілійованих із росією. Насамперед це торкнеться Української православної церкви московського патріархату.