СБУ знайшла в єпархіях УПЦ МП російські паспорти та прапор «новоросії»

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Служба безпеки завершила обшуки на обʼєктах Української православної церкви московського патріархату, які розташовані в Херсонській, Черкаській, Житомирській та Волинській областях.

Про це СБУ повідомила 8 грудня.

Так, на території єпархії у Херсоні знайшли російські паспорти, прокремлівську літературу, «документи» окупаційних адміністрацій та прапори «л/днр». На території собору співробітники СБУ виявили колекцію ікон, які росіяни викрали з будинку почесного консулу Литви під час окупації Херсону, а також перепустки, які були виписані на імʼя «федерального радника військово-цивільної адміністрації рф» і російські паспорти місцевих священників (вони їх отримали під час окупації).

У Красногірському Свято-Покровському жіночому монастирі Черкаської області виявили прапор «новоросії» та бібліотеку з пропагандистською літературою російських авторів.

На території чоловічого монастиря Овруцько-Коростенської єпархії та скиту в Житомирській області викрили колишніх кримінальників, які підтримують звʼязок з абонентами рф. Наразі ці контакти перевіряє СБУ.

У ще одному монастирі Житомирщини знайшли людину, яка з 2020 року перебуває в загальнодержавному розшуку як безвісти зникла.

Під час огляду приміщень Свято-Миколаївського Милецького монастиря знайшли тексти молитов за росію та російські «підручники», у яких вихваляють кремлівський режим.