Суд відсторонив від посади мера Чернігова на рік через конфлікт інтересів

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Яворівський районний суд Львівської області відсторонив мера Чернігова Владислава Атрошенка на рік від посади. Його визнали винним у неповідомленні про конфлікт інтересів.

Про це пише ДБР у своєму Telegram-каналі.

«За матеріалами Державного бюро розслідувань Яворівський районний суд Львівської області визнав винним міського голову Чернігова Владислава Атрошенко у вчиненні адміністративного правопорушення — неповідомлення про наявність реального конфлікту інтересів (ч. 1 ст. 172-7 КУпАП)», — йдеться в повідомленні.

Крім цього, суд наклав на Атрошенка штраф у вигляді 400 неоподатковуваних мінімумів доходів (6,8 тисячі гривень).

Пізніше на рішення суду відреагував сам Атрошенко і заявив про тиск на суд з боку Офісу президента: «Дуже символічно, що сталося це в день місцевого самоврядування України за вказівкою ваших підлеглих. Таким чином ваші підлеглі, пане Президенте, яскраво показали, що вони думають про місцеве самоврядування та яке місце відводять демократії та народу України».