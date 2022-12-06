Німеччина відмовилася передавати ЗРК Patriot Україні — їх розмістять на території Польщі
- Автор:
- Софія Телішевська
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Глава Міноборони Польщі Маріуш Блащак повідомив, що Німеччина не передаватиме ППО Patriot Україні. Ці системи будуть розміщені на польській території.
«Після розмови з головою Міноборони Німеччини я з розчаруванням ухвалив рішення відмовитися від передачі ЗРК України», — написав він.
За його словами, розміщення Patriot на заході України гарантувало б безпеку поляків та українців.
«Отже переходимо до робочих заходів щодо розміщення ППО в Польщі та підключення до нашої системи», — додав він.
- Берлін запропонував Варшаві зенітно-ракетні комплекси Patriot після того, як на території Польщі впала ракета ППО в день масованого російського ракетного удару по Україні.
- 24 листопада міністр оборони Польщі Маріуш Блащак звернувся до Німеччини з проханням розмістити в Україні ці системи Patriot.