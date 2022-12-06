Мінкультури подасть апеляцію на рішення ОАСК про виключення «Квітів України» з переліку памʼяток

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Окружний адміністративний суд Києва скасував наказ Міністерства культури про внесення павільйону «Квіти України» до реєстру памʼяток. Міністерство апелюватиме це рішення.

Про це повідомив міністр культури Олександр Ткаченко.

«Розгляд справи відбувався за правилами спрощеного позовного провадження без повідомлення учасників справи. Відповідно до норм законодавства міністерство культури та інформаційної політики очікує на рішення суду, щоб подати апеляційну скаргу», — заявив міністр.

«Квіти України» — унікальна памʼятка культурної спадщини в стилі пізнього модернізму, яка є витвором Левчука, Гончаренка, Лаврова, Одайника та інших, і впливає на розвиток культурного середовища Києва.

«Станом на сьогодні будівля «Квіти України» залишається памʼяткою культури та має охоронний статус», — нагадав Ткаченко.