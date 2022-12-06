Медики знайшли в організмі експрезидента Грузії Саакашвілі важкі метали та підозрюють отруєння
- Автор:
- Олексій Ярмоленко
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Олександр Косарєв / УНІАН
Лікарі виявили в організмі колишнього президента Грузії Міхеіла Саакашвілі, який наразі відбуває покарання у грузинській вʼязниці, важкі метали. Вони підозрюють, що його могли отруїти.
Про це пише Euractiv.
Адвокати Саакашвілі поширили звіт незалежних медиків про стан його здоровʼя. У ньому американський токсиколог Девід Сміт зазначив, що «тестування виявило наявність важких металів» в організмі Саакашвілі, а патологічні симптоми, які він демонструє, «є результатом отруєння важкими металами».
Сміт вважає, що такі метали, як ртуть і мишʼяк, потрапили в організм Саакашвілі вже після увʼязнення. Він запевняє, що без належного лікування у Саакашвілі підвищується ризик смерті.
Інша незалежна лікарка Маріам Джишкаріані, яка очолювала консиліум медиків, що оглядали Саакашвілі, повідомила, що у нього «діагностовано пошкодження мозку та нейроінтоксикацію».
«Він страждає від низки серйозних захворювань, які за грузинським законодавством несумісні з його ув’язненням», — заявила вона.
- Після повернення до Грузії Саакашвілі оголосив голодування 1 жовтня 2021 року, після того як був відправлений до вʼязниці. Припинив голодувати він 20 листопада, після чого пройшов курс лікування у військовому шпиталі. 31 січня Саакашвілі повернули до вʼязниці міста Руставі.
- У Грузії політик заочно засуджений у справах про вбивство банкіра Сандро Гіргвліані (3 роки позбавлення волі) і побиття депутата Валерія Гелашвілі (6 років). Також він фігурує у справі про розгін опозиційного мітингу 7 листопада 2007 року і про погром телекомпанії «Імеді».