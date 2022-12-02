РНБО запровадила санкції проти намісника Києво-Печерської лаври та екнардепа Новинського

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Нужненко Сергій \ УНИАН

Рада національної безпеки та оборони ввела персональні санкції проти екснардепа Вадима Новинського, намісника Свято-Успенської Києво-Печерської лаври УПЦ Петра Лебедя та низки інших священників Української православної церкви московського патріархату.

Про це йдеться в указі президента України Володимира Зеленського.

Загалом у переліку обмежень десять людей.