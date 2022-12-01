Зеленський: РНБО просить заборонити діяльність УПЦ МП в Україні
- Автор:
- Костя Андрейковець
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Пресслужба Києво-Печерської лаври
Рада національної безпеки та оборони України доручила уряду внести на розгляд Верховної Ради законопроєкт щодо заборони діяльності в Україні релігійних організацій, афілійованих з росією. Насамперед це торкнеться Української православної церкви московського патріархату.
Про це у зверненні заявив президент Володимир Зеленський.
Державна служба з етнополітики та свободи совісті має провести релігієзнавчу експертизу статуту про управління УПЦ на наявність канонічного зв’язку з московським патріархатом.
Перевірять також, як церковники дотримують умови користування Києво-Печерською лаврою і її майном. Перевірять і наявність правових підстав для цього.
Правоохоронцям і Службі безпеки доручено активізувати роботу з протидії підривній діяльності російських спецслужб через УПЦ МП та інші релігійні організації. Також буде застосовано персональні санкції — прізвища будуть оприлюднені невдовзі.
- В кінці листопада СБУ провела низку обшуків у храмах, монастирях і лаврах упц мп, зокрема і в Києво-Печерській лаврі. Серія обшуків почалася після скандалу навколо молебню в Києво-Печерській лаврі, під час якого парафіяни співали пісню «Звон плывет, плывет над Россиею, пробуждается Матушка-Русь». Священнику за це повідомили про підозру.
- Згодом СБУ провела обшуки в монастирях на Закарпатті, у Мукачівській єпархії, в Івано-Франківській єпархії, у Почаївській духовній семінарії і в Тернопільській єпархії. Під час обшуків знайшли численні докази проросійської пропаганди і ймовірної співпраці представників УПЦ МП з росією.
- В цілому з початку повномасштабного вторгнення військ росії саме представники УПЦ МП найчастіше співпрацювали з окупантами, на відміну від інших релігійних організацій.