«Були просякнуті червоною рідиною». Голова МЗС Дмитро Кулеба розповів про листи з погрозами у трьох українських посольствах

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В'ячеслав Ратинський / УНІАН

Конверти листів із погрозами, які отримали українські посольства, були просякнуті червоною рідиною.

Про це розповів міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба в ефірі телемарафону.

За його словами, такі листи отримали уже три українські диппредставництва. Всередині була не вибухівка, а інша речовина.

«Не буду поки що коментувати, ми скоро вийдемо з офіційною позицією на цю тему», — сказав Кулеба.

«Я роблю один простий висновок: якщо вже почали атакувати посольства, бомбами, якимись сатанинськими або вуду-символами і загрозами, значить бояться нас, намагаються нас зупинити. Але нас ніщо не зупинить», — додав міністр.