СБУ перевірила монастир УПЦ МП на Закарпатті. Там черниці закликали до «пробуждения матушки-Руси»

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Служба безпеки України перевірила монастир УПЦ МП на Закарпатті, де черниці закликали до «пробуждения матушки-Руси». Слідчі обшукували Свято-Троїцький Кирило-Мефодіївський жіночий монастир.

Понад 20 осіб пройшли поглиблені контррозвідувальні опитування, зокрема з використанням поліграфа.

Співробітники СБУ знайшли велику кількість агітаційно-пропагандистських матеріалів. Більшість літератури — авторства російських діячів і видана російськими друкарнями.

Серед виявленого правоохоронцями – книжки ксенофобського змісту з образливими вигадками про інші національності та релігії. У знайдених брошурах заперечується право України на незалежність і наголошується, що росію, Україну та білорусь «нельзя разделить».

Попри заборону керівника єпархії в монастирі продовжували згадувати під час молебнів патріарха рпц кирила гундяєва, який «благословив» російських військових убивати українців. Навіть розробили «памʼятку», де аргументували, чому саме не можна відмовлятися від згадки московського патріарха. У разі непокори — залякували «відстороненням від усякого священства».

Також під час заходів СБУ знайшла тексти проросійських пісень, якими прославляли «русскую землю» і закликали до «пробуждения матушки-Руси».

Усі матеріали передали на відповідні експертні дослідження.