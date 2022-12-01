СБУ перевірила монастир УПЦ МП на Закарпатті. Там черниці закликали до «пробуждения матушки-Руси»
- Автор:
- Софія Телішевська
- Дата:
-
Служба безпеки України перевірила монастир УПЦ МП на Закарпатті, де черниці закликали до «пробуждения матушки-Руси». Слідчі обшукували Свято-Троїцький Кирило-Мефодіївський жіночий монастир.
Понад 20 осіб пройшли поглиблені контррозвідувальні опитування, зокрема з використанням поліграфа.
Співробітники СБУ знайшли велику кількість агітаційно-пропагандистських матеріалів. Більшість літератури — авторства російських діячів і видана російськими друкарнями.
Серед виявленого правоохоронцями – книжки ксенофобського змісту з образливими вигадками про інші національності та релігії. У знайдених брошурах заперечується право України на незалежність і наголошується, що росію, Україну та білорусь «нельзя разделить».
Попри заборону керівника єпархії в монастирі продовжували згадувати під час молебнів патріарха рпц кирила гундяєва, який «благословив» російських військових убивати українців. Навіть розробили «памʼятку», де аргументували, чому саме не можна відмовлятися від згадки московського патріарха. У разі непокори — залякували «відстороненням від усякого священства».
Також під час заходів СБУ знайшла тексти проросійських пісень, якими прославляли «русскую землю» і закликали до «пробуждения матушки-Руси».
Усі матеріали передали на відповідні експертні дослідження.
- За минулий тиждень СБУ навідалась до низки церков московського патріархату — у межах протидії російським спецслужбам в Україні. Зокрема, обшуки провели в Києво-Печерській лаврі, у Свято-Миколаївському соборі в Чернівцях, у єпископа Тернопільської єпархії УПЦ МП, який пропагував «русскій мір», а також у храмі Різдва Христового УПЦ МП в Івано-Франківську.