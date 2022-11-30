Глава МЗС Дмитро Кулеба: У світі відбувається «дуже серйозна й предметна розмова» щодо постачання Україні Patriot

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УНІАН

У світі наразі відбувається «дуже серйозна й предметна розмова» щодо можливості постачання України систем протиповітряної оборони Patriot.

Про це 30 листопада заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

«Всіх цікавить тема Patriot — систем ППО. Скажу вам так: раніше про це навіть ніхто не говорив, крім нас. Лише ми порушували це питання постійно, але розмови як такої не було. Зараз розмова відбувається, і це дуже серйозна предметна розмова, і будемо працювати далі на результат», — заявив Кулеба.

Що стосується танків зразка НАТО, то Кулеба закликав партнерів ухвалювати це рішення зараз, а не після «якоїсь трагедії».

«Я навів приклад, що з самого початку війни завжди були якісь психологічні барʼєри щодо постачання зброї, а тепер все постачають. Але ці рішення ухвалюють після якоїсь трагедії на фронті. Тому я порадив змінити логіку й не чекати, аби сталось щось погане, цьому треба запобігти», — пояснив міністр.