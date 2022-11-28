ВООЗ перейменувала мавпячу віспу через расизм та стигматизацію

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UCLA

Всесвітня організація охорони здоровʼя почне використовувати новий термін — mpox — як синонім мавпячої віспи.

Про це йдеться в пресрелізі організації.

Обидва терміни вживатимуться одночасно протягом одного року, поки формулювання «мавпяча віспа» не вийде з ужитку.

«Коли на початку цього року спалах мавпячої віспи поширився, в інтернеті, в інших місцях і в деяких спільнотах спостерігалися расистські та стигматизаційні висловлювання, про які повідомили ВООЗ. Під час кількох публічних і приватних зустрічей ряд людей і країн висловили занепокоєння та попросили ВООЗ запропонувати шлях щодо подальшої зміни назви», — зазначили в повідомленні Всесвітньої організації охорони здоровʼя.

Під час вибору назви у ВООЗ орієнтувалися на можливість використання терміна різними мовами, відсутність географічних чи зоологічних посилань та легкість пошуку.

Що таке mpox?

Віспа мавп — віспоподібне захворювання, яке схоже на натуральну віспу, проте має меншу летальність та легші симптоми. До 2022 року віспа мавп фіксувалась у країнах Центральної та Західної Африки, наразі ж більш як половина всіх зафіксованих випадків припадає на Південну та Північну Америку.

Заразитися можна при контакті з інфікованою твариною, але вчені не впевнені, що саме з мавпою — на їхню думку, переносять віспу до людей гризуни. Людина може підхопити мавпячу віспу, якщо її вкусить заражена тварина або після контакту з рідиною тварини: кровʼю, фекаліями, слиною тощо. Також можна заразитися, якщо зʼїсти недостатньо прожарене мʼясо. Водночас між людьми хвороба поширюється дуже рідко і переноситься легко. Цей вид віспи характеризується гарячкою та висипами. Спеціальної вакцини проти мавпячої віспи немає, але вчені впевнені, що вакцина проти звичайної віспи теж ефективна. До того ж її можна вколоти й після контакту з інфікованою людиною — це значно полегшить перебіг хвороби.