Німеччина не готова передати Україні ЗРК Patriot, призначені Польщі
- Автор:
- Костя Андрейковець
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Очільниця Міноборони Німеччини Крістін Ламбрехт відповіла на заклик Варшави передати Україні запропоновані Польщі ЗРК Patriot.
Про це пише Reuters.
«Ці Patriot є частиною інтегрованої протиповітряної оборони НАТО, а це означає, що вони призначені для розгортання на території НАТО. Будь-яке використання за межами території НАТО вимагатиме попереднього обговорення з НАТО та союзниками», — заявила вона.
- Берлін запропонував Варшаві зенітно ракетні комплекси Patriot після того, як на території Польщі впала ракета ППО в дунь масованого російського ракетного удару по Україні.
- 24 листопада міністр оборони Польщі Маріуш Блащак звернувся до Німеччини з проханням розмістити в Україні ці системи Patriot.