Американські сенатори закликають Білий дім надати Україні ударні дрони Gray Eagle

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Група американських сенаторів 22 листопада закликала Адміністрацію президента США Джо Байдена надати Україні сучасні ударні безпілотники.

Про це пише The Wall Street Journal.

У листі міністру оборони Ллойду Остіну 16 сенаторів попросили передати ЗСУ ударні безпілотники великого радіуса дії MQ-1C Gray Eagle.

«Довгострокова перевага від надання Україні MQ-1C є значною та має потенціал змінити стратегічний хід війни на користь України», — написали законодавці.

Серед підписантів — сенатори Джоні Ернст (Айова), Джеймс Інхоф (Оклахома), колишній голова Комітету Сенату з питань збройних сил Тім Кейн (Вірджинія), Джо Манчін (Західна Вірджинія) і Марк Келлі (Аризона).

За словами законодавців, дрони іранського виробництва дали росіянам перевагу на полі бою. Тож українці повинні отримати арсенал від США, щоб протистояти цьому.

На думку сенаторів, українці зможуть навчитися керувати MQ-1C протягом 27 днів. Якби Україна мала доступ до власних безпілотників, вона «могла б знайти та атакувати російські військові кораблі у Чорному морі, прорвавши примусову блокаду та послабивши подвійний тиск на українську економіку та світові ціни на продовольство», зазначили законодавці.

Пентагон відмовився коментувати лист, а американські чиновники заявили, що небажання надати безпілотники спричинене технічними проблемами, а не побоюваннями ескалації. Речник компанії-виробника General Atomics наголосив, що компанія віддана підтримці України, але коментувати лист також відмовився.