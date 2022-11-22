«Укрзалізниця» почала продавати квитки на потяг з Києва до Херсону і назад
- Автор:
- Анна Холоднова
- Дата:
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НАБУ
Компанія «Укрзалізниця» відкрила продаж квитків з Києва до Херсону на 22 та 24 листопада і з Херсону до Києва на 23 та 25 листопада (із зупинкою в Миколаєві).
У цей рейс вирушить потяг з девʼятьма вагонами. Квитки можна купити в застосунку, чат-боті та на сайті booking.uz.gov.ua.
Пасажирів, які їдуть з Херсону, просять прибувати на вокзал за півтори-дві години через безпекову перевірку перед посадкою.
Наразі залізничники продовжують працювати над оновленням постійного графіка руху рейсу 101/102 Київ — Херсон.
- Українські військові зайшли в Херсон 11 листопада. Перед тим росіяни оголосили, що виводять війська з правого берега Дніпра та самого Херсону. Тікаючи, окупанти підірвали всі мости через Дніпро, котельні, вишки звʼязку і телецентр у Херсоні. Місто росіяни повністю знеструмили.
- 13 листопада в рамках благодійного проєкту «Квитки до перемоги» «Укрзалізниця» запустила продаж квитків до Херсону, Маріуполя, Донецька, Луганська та Сімферополя. Потім зʼявилися благодійні квитки до тимчасово окупованого Севастополя.
- 18 листопада з Києва до Херсону вирушив перший потяг. Квитки були доступні для тих, хто купував благодійні «Квитки до перемоги».