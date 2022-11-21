ЦВК оголосила Токаєва переможцем президентських виборів у Казахстані
- Автор:
- Софія Телішевська
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UN Geneva / Flickr
У Казахстані на президентських виборах переміг чинний глава держави Касим-Жомарт Токаєв. Явка, за даними ЦВК, перевищила 68%.
Про це заявив голова Центральної виборчої комісії Нурлан Абдіров, передає Tengrinews.
За попередніми підсумками, Токаєв набрав 81,3% або 6,45 млн голосів. Його опоненти набрали не більше 3,42%.
Казахстанська опозиція наголошувала на маловідомості альтернативних кандидатів і стверджувала, що вони беруть участь лише для видимості боротьби.
На початку вересня Токаєв запропонував провести дострокові президентські вибори — «для успішної реалізації кардинальних та всебічних реформ потрібен новий мандат довіри народу».
У червні в Казахстані провели референдум за внесення поправок до Конституції. Вони передбачають, що з Конституції повністю заберуть згадки про першого президента Нурсултана Назарбаєва як засновника незалежного Казахстану, а також про його особливий статус. Крім цього, президенту країни забороняється бути членом політичних партій, він має бути рівновіддалений від усіх політичних рухів у Казахстані, а його найближчі родичі не можуть обіймати найвищі державні посади. Крім цього, тепер президента в Казахстані обиратимуть на один семирічний термін, і він не матиме права балотуватися вдруге.
- У Казахстані 2 січня розпочалися масштабні протести проти підвищення вартості палива, але вже через день вони переросли в повстання проти режиму. Спочатку в питанні палива влада пішла на поступки, але вже 5 січня президент назвав протестувальників «терористами» та покликав на допомогу війська країн ОДКБ. У містах силовики та військові активно застосовували проти людей бойову зброю.
- 9 січня влада Казахстану заявила, що в усіх регіонах країни «ситуація стабілізувалася і перебуває під контролем». Війська ОДКБ почали виходити з країни. За даними Генпрокуратури, під час протестів загинули 225 людей, зокрема 19 правоохоронців і військових.