Twitter розблокував сторінку експрезидента США Дональда Трампа після опитування Ілона Маска
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- Анна Холоднова
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Getty Images
Соцмережа Twitter відновила доступ до облікового запису колишнього президента США Дональда Трампа.
Це сталося після того, як новий власник Twitter Ілон Маск запустив опитування щодо розблокування Трампа. Більшість користувачів проголосували за зняття бану з акаунта експрезидента. В опитуванні взяли участь 15 085 458 людей.
Після розблокування кількість підписників сторінки Трампа досягла 1,2 мільйона.
- Акаунти Трампа після штурму Капітолія в січні 2021 року заблокували Facebook, Twitter, Google і Instagram. У Twitter Трампа забанили довічно, у Facebook до 2023 року. Трамп це назвав «цензурою» і «образою мільйонів людей». Тільки у Twitter він мав 88 мільйонів підписників.
- Він навіть звернувся до федерального суду Флориди, щоб змусити Twitter тимчасово відновити його акаунт, поки він судиться за повне повернення доступу до соцмережі.