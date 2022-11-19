До Києва прибув новопризначений премʼєр Британії Ріші Сунак

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Премʼєр-міністр Великої Британії Ріші Сунак прибув до Києва, де зустрівся з президентом України Володимиром Зеленським.

«Із перших днів війни Україна і Велика Британія були сильними союзниками. На зустрічі ми обговорили найважливіші питання як для наших країн, так і для глобальної безпеки. Разом ми сильніші та досягнемо бажаних результатів», — зазначив президент в описі до відео зустрічі із Сунаком.