Новини

Ратинський В'ячеслав / УНІАН

Президент України Володимир Зеленський призначив колишню генпрокурора Ірину Венедіктову послом України у Швейцарії.

Про це йдеться у відповідному указі.

«Призначити Венедіктову Ірину Валентинівну надзвичайним і повноважним послом України у Швейцарській Конфедерації», — зазначено в документі.