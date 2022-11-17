Справа MH17: Суд у Гаазі визнав, що літак збив «Бук» з окупованого Первомайського
- Автор:
- Ангеліна Шеремет
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Ірина Сомер \ УНІАН
Суд в Гаазі заявив, що пасажирський літак MH17 збили із зенітно-ракетного комплексу «Бук» з поля території окупованого Первомайського. Суд вважає це твердження доведеним.
Суд також визнав, що росія своєю чергою контролювала «днр» під час збиття лайнера, а щонайменше один із фігурантів справи — Ігор Гіркін — контактував із керівництвом рф, наприклад, із колишнім помічником путіна владиславом сурковим. Крім того, є докази постачання зброї та фінансування «днр» з боку росії.
«Таким чином, суд вважає, що у 2014—2015 роках на території України відбувався міжнародний збройний конфлікт», — сказав суддя Хейндрік Стейнгаюс.
17 листопада суд у Нідерландах має оголосити вирок у справі про катастрофу рейсу MH17. Прокурори просять для Ігоря Гіркіна, Сергія Дубінського, Леоніда Харченка та Олега Пулатова пожиттєвих термінів — вони були причетні до доставки «Бука», самі фігуранти справи не визнають провини.
- Пасажирський літак компанії Malaysia Airlines, що виконував рейс MH17 з Амстердаму в Куала-Лумпур, збили 17 липня 2014 року біля окупованого Торезу Донецької області зенітним ракетним комплексом «Бук» російського виробництва. Загинули 298 людей. Росія свою причетність до катастрофи заперечує і звинувачує Україну.
- 7 червня 2021 року суд Гааги почав розгляд справи по суті. 8 червня в суді давали показання свідки. Один із них розповів, що бачив постріл «Бука» та падіння лайнера. 9 червня в суді представили нові записи переговорів бойовиків про транспортування «Бука», а 10 липня записи доповідей бойовиків про постріл «Бука».
- 23 червня 2022 року Парламентська асамблея Ради Європи дійшла висновку, що літак MH17 був збитий ракетою з російського «Бука».