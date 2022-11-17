Справа MH17: Суд у Гаазі визнав, що літак збив «Бук» з окупованого Первомайського

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Ірина Сомер \ УНІАН

Суд в Гаазі заявив, що пасажирський літак MH17 збили із зенітно-ракетного комплексу «Бук» з поля території окупованого Первомайського. Суд вважає це твердження доведеним.

Суд також визнав, що росія своєю чергою контролювала «днр» під час збиття лайнера, а щонайменше один із фігурантів справи — Ігор Гіркін — контактував із керівництвом рф, наприклад, із колишнім помічником путіна владиславом сурковим. Крім того, є докази постачання зброї та фінансування «днр» з боку росії.

«Таким чином, суд вважає, що у 2014—2015 роках на території України відбувався міжнародний збройний конфлікт», — сказав суддя Хейндрік Стейнгаюс.

17 листопада суд у Нідерландах має оголосити вирок у справі про катастрофу рейсу MH17. Прокурори просять для Ігоря Гіркіна, Сергія Дубінського, Леоніда Харченка та Олега Пулатова пожиттєвих термінів — вони були причетні до доставки «Бука», самі фігуранти справи не визнають провини.