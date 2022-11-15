Китайські заводи сповільнюють закупівлю російської нафти напередодні початку роботи санкцій

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Китайські нафтопереробні заводи сповільнюють закупівлі російської нафти напередодні грудня, коли мають запрацювати нафтові санкції Євросоюзу. Також досі немає визначеності щодо введення обмеження ціни на російську нафту від G7.

Про це пише Reuters.

Уповільнення торгівлі спричиняє збільшення поставок російської сирої нафти, що тисне на ціни, оскільки Китай та Індія стали основними покупцями нафти після початку війни в Україні. Європейський Союз заборонить імпорт російської нафти та нафтопродуктів 5 грудня та 5 лютого відповідно.

«Звичайно, існує багато занепокоєнь і багато плутанини щодо майбутнього обмеження ціни, але люди вважають, що вантажі, які прибувають у грудні, мають бути безпечними», — сказав торговець із Китаю.

Покупці спостерігають, як план G7 обмежити ціну на російську нафту може вплинути на механізм оплати, доступність суден і страхування доставки. Москва погрожувала припинити експорт до країн, які приєднаються до цього плану.

Міністр фінансів США Джанет Єллен заявила, що обмеження цін на російську нафту піде на користь Китаю та Індії. Деякі незалежні нафтопереробники законтрактували альтернативні поставки з Бразилії та Західної Африки, щоб застрахуватися від перебоїв з російською нафтою в грудні, незважаючи на вищі ціни.