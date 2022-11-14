«Укренерго»: Окупанти підірвали енергообʼєкт, який живив усе правобережжя Херсонщини

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Окупанти практично знищили енергообʼєкт, який забезпечував енергоживлення всього правобережжя Херсонської області і значної частини Миколаївської області.

Про це у Facebook написав голова «Укренерго» Володимир Кудрицький.

«Він більше не існує. Два автотрансформатори, кожен вагою 250 тонн, підірвані. Зал релейного захисту, компресорна, акумуляторна — що на думку терористів не зробили вибухи, додатково розстріляно і розтрощено. Кілька гектарів наслідків безсильної злоби окупантів перед втечею з правобережжя Херсонщини. Підла орда, яка вміє лише руйнувати», — написав Кудрицький.

За його словами, попри це, «Укренерго» разом із військово-цивільними адміністраціями, Держслужбою з надзвичайних ситуацій і обленерго «вже опрацьовують» схеми заживлення деокупованої Херсонщини з двох сусідніх областей.