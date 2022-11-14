У Херсоні заборонили продаж та виготовлення алкоголю

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Начальник Херсонської міської військової адміністрації Галина Лугова підписала наказ про заборону продажу та виготовлення алкоголю у Херсоні. Документ набуває чинності з 14 листопада.

Про це повідомляє пресслужба міськради.

Заборона діятиме на час воєнного стану або до моменту скасування даного наказу.

Контролюватимуть дотримання заборони представники підрозділів Національної поліції України, Служби безпеки України, Національної гвардії України, Військової служби правопорядку та інших утворених відповідно до чинного законодавства військових формувань.