Влада закликає херсонців не поспішати з поверненням додому — окрім мін, там можуть бути фугаси
- Автор:
- Софія Телішевська
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Юлія Вебер / «Бабель»
Секретар РНБО Олексій Данілов в ефірі телемарафону закликав громадян не поспішати повертатися в деокуповані райони Херсонської області, бо там все ще є ризики для цивільного населення.
На правому березі Дніпра впродовж тижня Сили оборони України звільнили 179 населених пунктів на понад 4,5 тис. км².
«На кожному квадратному метрі треба провести дослідження, зрозуміти, що там немає вибухових пристроїв. Це складна робота. Аби зберегти життя нашого цивільного населення, є велике прохання не поспішати повертатися додому. Обовʼязково повернуться всі, хто має бажання, але поки що треба невеликий час почекати», — зазначив секретар РНБО.
Він наголосив, що підступні російські війська перед відступом провели масштабні мінування. «Більше того, ми не виключаємо, що на цій території залишаються фугаси», — додав Данілов.
Усі відповідні служби працюють цілодобово, аби прискорити стабілізаційні процеси: «Як тільки ми розумітимемо, що там безпечна ситуація, цивільному населенню буде дозволено повертатися».
- Українські військові зайшли в Херсон 11 листопада. Перед тим росіяни оголосили, що виводять війська з правого берега Дніпра та самого Херсону. Тікаючи окупанти підірвали всі мости через Дніпро, котельні, вишки звʼязку і телецентр у Херсоні. Місто росіяни повністю знеструмили. Звʼязок і українське радіо туди вже повернули. Наразі військові зачищають Херсон від окупантів і шукають колаборантів.