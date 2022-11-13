Правозахисники: Під час антиурядових протестів в Ірані загинули щонайменше 326 людей. Тисячу людей можуть стратити

Новини

Скрін / CNN

За даними норвезької неурядової організації з прав людини в Ірані (IHRNGO), іранські сили безпеки вбили щонайменше 326 людей під час загальнонаціональних протестів.

Про це пише CNN.

Серед загиблих — щонайменше 43 дитини та 25 жінок, заявили в організації та уточнили, що це число є «абсолютним мінімумом». Незалежно перевірити цю цифру наразі неможливо.

Правозахисники з IHRNGO закликали міжнародну спільноту вжити «рішучих і своєчасних заходів» через зростання кількості загиблих і знову наголосили на необхідності створення механізму «притягнення влади Ісламської Республіки до відповідальності за грубе порушення прав людини».

За даними IHRNGO, найбільше людей загинули у провінціях Систан і Белуджистан, Тегеран, Мазандаран, Курдистан і Гілан. Іранська влада також висунула звинувачення в участі у протестах щонайменше тисячі людей у ​​провінції Тегеран. Їм загрожує страта.

Експерти Організації Обʼєднаних Націй 11 листопада закликали владу Ірану «припинити висувати людям звинувачення, які караються смертю, за участь у мирних демонстраціях» і «припинити використовувати смертну кару як інструмент для придушення протестів».