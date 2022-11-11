ЗМІ: Екснардеп-утікач Олександр Оніщенко отримав громадянство Північної Македонії
- Автор:
- Анна Холоднова
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Скакодуб Андрій / УНІАН
Колишній український нардеп Олександр Оніщенко отримав громадянство Північної Македонії.
Про це повідомляє Balkan Insight.
Через пʼять місяців після отримання громадянства він виступав під прапором Північної Македонії на змаганнях зі стрибків на конях у французькому Сен-Тропе. Відповідне фото Онищенко опублікував у своєму профілі в Instagram 15 жовтня.
Але в місцевих спортивних ЗМІ така новина не зʼявилася. Імʼя Олександра Онищенка теж не зустрічається в македонських ЗМІ, але його можна знайти в запитах англійською мовою.
Судячи з фотографій, які він виклав в Instagram, 53-річний Онищенко багато подорожує, зокрема в Монте-Карло та Об’єднані Арабські Емірати, і часто буває в компанії світових знаменитостей.
У чому звинувачують Онищенка?
За версією слідства, нардеп Олександр Онищенко створив злочинну організацію, учасники якої з січня 2013 року до червня 2016-го заволоділи понад 1,6 мільярда гривень від реалізації газу за договорами про спільну діяльність із ПАТ «Укргазвидобування». Через це компанія «Укргазвидобування» зазнала понад 740 мільйонів гривень збитків.
Правоохоронці вважають, що в цій злочинній організації було 29 осіб. Їм усім повідомили про підозру. Під час розслідування заарештували €6 мільйонів, один літак, офіс злочинної організації, 10 квартир, 9 будинків, 10 земельних ділянок, 11 автомобілів, 39 банківських рахунків на загальну суму 315 мільйонів гривень.
- З 2016 року Олександр Онищенко переховується від правоохоронних органів України.
- У липні 2018 року НАБУ закінчило розслідування так званої «газової справи» Онищенка. За версією слідства, він керував злочинною організацією, яка заволоділа понад 1,6 мільярда гривень від реалізації природного газу в рамках договорів про спільну діяльність з «Укргазвидобуванням».
- 11 січня 2021 року Міністерство фінансів США запровадило санкції проти семи людей та чотирьох організацій за втручання в американські вибори. Крім нардепа Олександра Дубінського, у список потрапили експрокурор Офісу генпрокурора Костянтин Кулик, екснардеп Олександр Онищенко, політолог Андрій Теліженко, помічники нардепа Андрія Деркача Дмитро Ковальчук і Антон Симоненко, а також медіаменеджер Петро Журавель.
- У жовтні 2021 року Онищенко отримав громадянство росії.