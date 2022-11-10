Режим лукашенка визнав гасло «Живе Білорусь!» нацистським

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Режим самопроголошеного президента білорусі олександра лукашенка вніс заклик «Живе Білорусь!» і відповідь «Живе!» до списку нацистської символіки.

Про це повідомляє білоруська редакція «Радіо Свобода».

Влада країни пояснює цей крок тим, що це нібито є гаслом «30 дивізії Ваффен-СС (російська № 2, вона ж білоруська № 1), яка складалася переважно з колишніх бійців частин «білоруської національної оборони та використовувалася в антипартизанських операціях».

Тому тепер у країні заборонили вигукувати «Живе Білорусь!» і відповідати «Живе!» та супроводжувати це підняттям правої руки з витягнутою долонею.

Однак залишається незрозумілим, чи є «нацистським» вигук без підняття правої руки, та відповідь «Живе вічно!» замість «Живе».