Офіс президента: У Херсоні залишається частина російських військових, до міста підтягують резерви
- Автор:
- Олег Панфілович
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В Офісі президента не бачать ознак того, що росія залишає Херсон, як про це було оголошено окупантами у середу.
Про це у Twitter написав радник голови ОП Михайло Подоляк.
«Дії говорять гучніше за слова. Україна не бачить ознак того, що Росія залишає Херсон без бою. У місті зберігається значна частина ru-угруповання, в регіон стягуються додаткові резерви. Україна звільняє території, спираючись на дані розвідки, а не зрежисовані телевізійні заяви», — написав Подоляк.
- У середу командувач російських військ в Україні генерал суровікін оголосив, що російська армія відходить із правого берега Херсонської області та Херсону. Окупанти завершать відведення військ найближчими днями.
- 18 жовтня в окупованій частині Херсонщини оголосили про «організоване переміщення цивільного населення на лівий берег Дніпра». Колаборант володимир сальдо заявив тоді про «заплановане руйнування греблі Каховської ГЕС».
- 31 жовтня окупанти оголосили, що вирішили евакуювати цивільних уже й з лівобережжя Херсонщини — через нібито підготовку ЗСУ до «масових обстрілів Каховської ГЕС», а потім людям заборонили переправлятися через Дніпро.