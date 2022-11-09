Суддя Верхового суду з російським паспортом просить Окружний адмінсуд Києва поновити його на посаді

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Суддя Верховного суду Богдан Львов, у якого знайшли російський паспорт, попросив Окружний адміністративний суд Києва поновити його на посаді голови Касаційного суду у складі ВС.

Про це повідомляє «Радіо Свобода».

У своєму позові Львов просить визнати протиправним та скасувати наказ голови Верховного суду Всеволода Князєва про його відрахування зі штату ВС. Окружний адмінсуд Києва прийняв заяву до розгляду та відкрив провадження у цій справі. Розглядати її буде одноосібно суддя Євгеній Аблов. Він, разом із іншими суддями ОАСК, проходить як обвинувачений у справі про «захоплення державної влади». Вищий антикорупційний суд дозволив примусовий привід Аблова.