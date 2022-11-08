ЗМІ: Маск обговорював плани зробити Twitter платним
- Автор:
- Олег Панфілович
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Новий власник компанії Twitter Ілон Маск обговорював можливість зробити доступ до соцмережі платним.
Про це повідомляє Platformer.
За даними видання, Маск та його радник Девід Сакс обговорювали ідею зробити соцмережу платною для більшості, або для всіх користувачів на нещодавніх зборах. Соцмережа може бути доступна користувачеві обмежену кількість часу, після чого для завантаження сторінки йому знадобиться передплата.
Поки що не відомо, наскільки серйозними є наміри Маска щодо платної підписки. Зараз команда розробників працює над платною преміум-версією соцмережі — Twitter Blue.
- Раніше Маск запропонував запровадити платну систему верифікації акаунтів у Twitter. Ряд ЗМІ повідомляли, що передплата коштуватиме близько 20 доларів на місяць. Після критики з боку деяких користувачів Маск запропонував вартість передплати 8 доларів на місяць.
- Після купівлі Twitter Ілон Маск розпустив раду директорів та анонсував створення ради з модерації контенту. Маск доручив розробникам Twitter зробити верифікацію платною у стислі терміни (до 7 листопада), погрожуючи звільненням. За даними ЗМІ, Twitter також розробляє функцію платного відео.