ЗМІ: Маск обговорював плани зробити Twitter платним

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Новий власник компанії Twitter Ілон Маск обговорював можливість зробити доступ до соцмережі платним.

Про це повідомляє Platformer.

За даними видання, Маск та його радник Девід Сакс обговорювали ідею зробити соцмережу платною для більшості, або для всіх користувачів на нещодавніх зборах. Соцмережа може бути доступна користувачеві обмежену кількість часу, після чого для завантаження сторінки йому знадобиться передплата.

Поки що не відомо, наскільки серйозними є наміри Маска щодо платної підписки. Зараз команда розробників працює над платною преміум-версією соцмережі — Twitter Blue.