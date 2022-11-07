Українці обрали в «Дії» трьох претендентів у журі Нацвідбору на «Євробачення-2023»
- Автор:
- Костя Андрейковець
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Facebook / UA: Євробачення
У застосунку «Дія» завершилося голосування за склад журі Національного відбору на «Євробачення-2023».
Про це повідомляє Міністерство цифрової трансформації.
Проголосували понад 505 тисяч українців. Обрати можна було лише одного кандидата, тому за результатами голосування було сформовано рейтинг. Переможна трійка — Тарас Тополя («Антитіла»), Джамала та Юлія Саніна (The Hardkiss).
Тепер обрані кандидати мають підписати офіційну угоду, і тільки після цього вони офіційно увійдуть до складу жюрі. Якщо хтось із лідерів опитування відмовиться, членом журі стане наступний за рейтингом кандидат. Наприклад, Тіна Кароль або DZIDZIO.
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