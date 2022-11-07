ГУР: росіяни використали близько 80% своїх запасів сучасних ракет

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Від початку повномасштабного вторгнення російська армія через постійні обстріли українських міст серйозно виснажила свої запаси ракетних озброєнь. «Іскандерів» на озброєнні залишилося 120 одиниць.

Про це в коментарі журналу The Economist повідомив представник Головного управління Міністерства оборони Вадим Скібіцький.

За його словами, на сьогодні росіяни використали близько 80% своїх сучасних ракет.

З огляду на це, кремлівський режим намагається поповнити свої запаси за рахунок Ірану. Росія планує отримати від Тегерану близько тисячі балістичних ракет малої дальності класу «земля — земля» Fateh-110 та Zolfaghar.

«Ми знаємо, що домовленості вже досягнуто», — заявив Скібіцький.